Ailesini katleden 14’lük çocuğun gerekçesi: Fındık

Ordu’da fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla ailesine kurşun yağdırarak annesi, ağabeyi ve anneannesini öldürüp babasını ağır yaralayan 14 yaşındaki F. Yalpı’nın Emniyet’teki pedagog eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı.

'PSİKOLOJİK BASKIYA UĞRADIM'

F. Yalpı’nın, “Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı” dediği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra Korgan Adliyesi’ne sevk edilen F. Yalpı, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Öte yandan olayda hayatı kaybeden aile fertlerinin cenazeleri dün Korgan ilçesinde toprağa verildi.





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