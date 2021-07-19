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Haber Giriş: 19.07.2021 - 00:06 | Son Güncelleme:

Ailesine not bırakıp gittiği gölette cansız bedeni bulundu

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Ailesine not bırakıp gittiği gölette cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ailesine not bırakıp gölete giden Muhammet Y.'nin (30) suda cansız bedeni bulundu.

Şuhut'ta yaşayan Muhammet Y., sabah erken saatlerde ailesine not bırakıp, evden ayrıldı. Bir süre sonra ailesi Muhammet Y.'nin bıraktığı ve üzerinde "Beni Ortapınar göletinde bulursunuz" yazılı notu bulunca hemen gölete gitti. Göletin kenarında Muhammet Y.'nin aracını park halinde bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölete geldi. Daha sonra Konya Deniz Polisi Su Altı Ekibi'nden de yardım istendi. Gölete giren dalgıç polisler yaptıkları aramalar sonucunda Muhammet Y.'nin cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan Muhammet Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. Muhammet Y.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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