Ailesinden şoke eden iddia! 'Betül böyle bir şey yapmaz'

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Özdemir, Hatay’ın Antakya ilçesi Güllübahçe Mahallesi Hürriyet Apartmanı'ndaki arkadaşı A.Ş.'ye ait evde 5 Şubat tarihinde asılı halde ölü bulundu. Kendilerinden ayrı yaşayan Betül’ün intihar edecek biri olmadığını söyleyen acılı aile, boynunda çift ip izi olduğunu ileri sürerek, yeniden otopsi raporu talep etti. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını topladıklarını ve bunu Cumhuriyet savcılığına bildireceklerini söyleyen aile, olayın aydınlatılmasını istedi.

'BETÜL KENDİNE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'

Kızının hayat dolu biri olduğunu söyleyen anne Emsal Arpacı (60), "Okulum bitince sana bakacağım anne, seni çalıştırmayacağım. Ben sana bakacağım, abilerim değil, ben bakacağım derdi. Öyle heyecanlı öyle hayat dolu bir kızdı ki canını da çok seviyordu. Betül kendisini öldüremez, kimin parmağı varsa ortaya çıksın. Bütün üniversite hocalarına, arkadaşlarına ve yetkililere sesleniyorum, lütfen araştırın, Betül’ü kimin öldürdüğünü ortaya çıkarın. Betül böyle bir şey yapmaz kendine, acımız büyük, yanıyoruz” dedi.



'HAYAT DOLUYDU'

Kızının bu ölümü hak etmediğini belirten Tahsin Özdemir (63) de, “Çok hayat dolu bir kızdı, kendisi annesine sürpriz yapacağını söylemişti, ‘ilk maaşımdan koyun alacağım, adak yapacağım’ demişti. Böyle bir şey olacağını beklemiyorduk" diye konuştu.

“HİÇBİR AİLE FERDİMİZ, BU OLAYIN İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYOR”

Acılarının büyük olduğunu ve Betül’ün vefatının kendilerini yasa boğduğunu söyleyen ağabey Mehmet Ali Özdemir ise, “Kız kardeşim, hayat doluydu. Geleceğini çok iyi seçen, geleceğe dair hayalleri olan bir kızdı. Hiçbir aile ferdimiz, bu olayın intihar olduğunu düşünmüyoruz, bunun aydınlatılmasını istiyoruz. Kimin parmağı varsa, kim bu cinayete sebep olduysa, ortaya çıkmasını istiyoruz. Lütfen bu olay aydınlatılsın. Bu iş, örtbas edilmesin, adli raporların, otopsinin, tüm bulguların detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Bir insan, evlat sahibi olabilmek için milyarlarca para döküyor, bir evladı kaybetmek kolay değil. Annemle babamın bir nebze olsun acılarını dindirin, suçlu kimse ortaya çıksın, bizim acımız ancak öyle biraz diner” dedi.



AİLE AVUKATI: YENİDEN OTOPSİ TALEP ETTİK

Gerçeğin ortaya çıkacağına ve adalete güvenlerinin tam olduğunu belirten ailenin avukatı Atakan Atar, yeniden mezarın açılarak otopsi yapılmasını talep ettiklerini kaydetti. Otopsi raporunun ölümün şüpheli olduğunu gösterdiğini belirten Atar, şunları söyledi: “Betül hayata bağlı bir insandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından sevilen, canlı bir kişiliği olan biriydi. Toplumumuzda maalesef kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bu da bu ölümün şüpheli olduğunu bizlere gösteriyor. Biz, adaletin tecellisi noktasında, tabi ki hiç kimsenin masumluğuna helal getirmeden bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Bu konudaki taleplerimizi, Cumhuriyet Savcılığı'na ilettik, yeniden otopsi talep ettik. Bu hususta adalete güvenimiz tam, gerçeğin aydınlatılacağına inanıyoruz.”