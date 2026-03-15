Ailesinden gizlemişler | Özel eğitim merkezinin yalanını kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 10:48

Antalya'da gittiği özel eğitim merkezinde fenalaştığı söylenip eve gönderilen ve ailesine düştüğü belirtilmediği için kalçasının kırıldığı 4 gün sonra fark edilen otizmli Mehmet Ay’a (20), 4 platin takıldı. Mehmet'in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ise aylar sonra ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde yaşayan Fatma ve Uğur Ay çiftinin 3 çocuğundan Mehmet'e, 6 aylıkken otizm teşhisi konuldu. Ay ailesi, Mehmet'i küçük yaştan itibaren Kepez ilçesindeki bir özel eğitim merkezine göndermeye başladı. Yıllardır burada eğitim alan Mehmet Ay, geçen yıl 25 Temmuz'da eğitim merkezine gitmek için servisine bindi.

RAHATSIZLANDIĞINI SÖYLEDİLER

Aileye, 2 saat sonra çocuklarının rahatsızlandığı haberi verildi. Merkezdeki yetkililer, Mehmet'i servisle eve gönderdiklerini, yürüyemeyecek durumda olduğu için aşağıda karşılamaları gerektiğini söyledi. Uğur Ay, durumunu anlamak için oğlunu servisten indirerek, aracıyla hastaneye götürdü. Doktorların çocuğun durumunu sorması üzerine yeniden merkezdeki yetkilileri arayan Ay, 'Düşmedi' cevabını aldı. Taburcu edilen Mehmet Ay'ın ağrıları dinmeyince 4 gün sonra yeniden doktora götürüldü. Burada çekilen röntgen sonucunda kalçasında kırık olduğu ortaya çıkan Mehmet Ay, ameliyata alındı. Kalçasına 4 vida takılan Mehmet'in ailesi, çocuklarının düştüğünü kendilerinden sakladığı, bu nedenle tedavisinin aksadığı gerekçesiyle eğitim merkezi yetkililerinden şikayetçi oldu.

Gözden KaçmasınBeyoğlundaki yangında ünlü oyuncunun kabus dolu anları Sosyal medyadan paylaştı: Bugün çok zor bir şey yaşadıkBeyoğlu'ndaki yangında ünlü oyuncunun kabus dolu anları! Sosyal medyadan paylaştı: Bugün çok zor bir şey yaşadıkHaberi görüntüle

GÖRÜNTÜLER 7 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Geçen 7 ayın ardından Mehmet'in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmeniyle birlikte merdivenden çıkan Mehmet'in bir süre sonra zemine düştüğü, herhangi bir kontrol yapılmadan merdivenlerden çıkarıldığı görüldü.

'DÜŞTÜĞÜ GİZLENDİ'

Oğlu Mehmet'in düştüğünün söylenmemesi nedeniyle tedavide geç kalındığını aktaran Uğur Ay, “Olay ilk olduğu gün bize çocuğumuzun düştüğü söylenmedi. Kamera görüntüleri elimize ulaştığında çocuğumuzun düştüğünü gördük. Düştüğü gizlendiğinden tedavimiz aksadı. Düşme neticesiyle kalçasında kırık oluşan bir kişiye yapılması, uygulanması gerekenler uygulanmadı. Özel eğitim okulunda olmasına rağmen, çalışanların ilk yardım konusunda ne derece yetersiz oldukları ortaya çıktı. Düşen, kalçası kırılan bir kişi için düştüğü yerde bırak, sağlıkçı çağır en azından" dedi.

'KIRIK KALÇASINA RAĞMEN YÜRÜTÜLMÜŞ'

Olaya ilişkin dava açtıklarını kaydeden Uğur Ay, “Kaldırdıktan sonra çocuğumu kucaklayıp bir yere taşımaları gerekirken, 1 metre yanında tekerlekli sandalye olmasına rağmen çocuğum buraya oturtulmamış, kırık bacağıyla yürütülmüş. Bundan dolayı belki o kırık daha da ileri bir safhaya geldi. Kurum, engelli rampası olduğunu belirtmiş, faturasını da dosyaya ibraz etmiş ama görüntülerde herhangi bir engelli rampası gözükmüyor. Davamızı açtık. Dosya hakim beyin önünde" diye konuştu.

'KORKULARINI ATLATAMADI'

Oğlunun ilk başlarda okula gitmek istemediğini söyleyen Uğur Ay, “Mehmet bir aydan fazla hastanede, b aydan uzun süre de evde yatakta yattı. Sonrasında toparlandı ama şu an eskisine göre çok kötü. Aksayarak yürüyor, uzun süre yürüyemiyor, hemen yoruluyor. Yaşamını ömür boyu etkileyecek kalıcı iz bıraktı diyebiliriz. Başka bir okula kayıt yaptırdık ama gitmek istemedi, korktu. Çocuk korkularını atlatamadı. Halen okuldan, öğretmenlerden korkusu var. Kalıcı bir iz bıraktı çocukta" ifadelerini kullandı.

