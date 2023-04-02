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Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü... Elazığ'daki vahşette kripto para detayı

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#Elazığ#Cinayet#Kripto Para
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 15:22

Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

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Olay, 31 Mart'ta Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 6 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü... Elazığdaki vahşette kripto para detayı

Cesetlerde, saçma izlerine rastlandı. Ölen kişilerin Hüseyin Fırat (30), babası Cumali (79), annesi Zeynep (69), ağabeyleri Yusuf (40) ve Mesut (38) ile ablası Remziye Fırat (50) olduğu belirlendi. Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü... Elazığdaki vahşette kripto para detayı

KRİPTODA KAYBETTİ, BORÇ ALAMAYINCA DEHŞET SAÇTI

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Çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti.

Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü... Elazığdaki vahşette kripto para detayı

Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü... Elazığdaki vahşette kripto para detayı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü... Elazığdaki vahşette kripto para detayı

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#Elazığ#Cinayet#Kripto Para

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