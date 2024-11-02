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Ailesi televizyon programında yardım istemişti... 2 gündür kayıp olan Şirin Elmas'tan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Şirin Elmas#Zincirlikuyu Mezarlığı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 09:01

Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Ailesi televizyon programında yardım istemişti... 2 gündür kayıp olan Şirin Elmastan acı haber

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine bulundu. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesi televizyon programında yardım istemişti... 2 gündür kayıp olan Şirin Elmastan acı haber

Haberin Devamı

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ailesi televizyon programında yardım istemişti... 2 gündür kayıp olan Şirin Elmastan acı haber

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#Şirin Elmas#Zincirlikuyu Mezarlığı#Cinayet

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