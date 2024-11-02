Ailesi televizyon programında yardım istemişti... 2 gündür kayıp olan Şirin Elmas'tan acı haber

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Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine bulundu. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.