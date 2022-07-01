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Ailesi Müge Anlı'nın programına katılmıştı! Sevil Kutlu'nun ölümünde korkunç detaylar

#Kayseri#Cinayet#Polis
Ailesi Müge Anlının programına katılmıştı Sevil Kutlunun ölümünde korkunç detaylar

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde ortaya çıkan yeni detaylar tüyleri diken diken etti. Talihsiz kadının Afyonkarahisar'da cinayete kurban gittikten sonra cansız bedeninin valiz ile Kayseri'ye getirildiği ortaya çıktı. Sevil Kutlu'nun annesi arama çalışmaları sırasında Müge Anlı'nın programına katılmış, sevgilisi olduğu iddia edilen Yakup K. ise Japaonya'ya gitmiş olabileceğini iddia etmişti.

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Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.'yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürdüğünü ve İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

60 POLİS ALANI DİDİK DİDİK ARADI

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu.

Ailesi Müge Anlının programına katılmıştı Sevil Kutlunun ölümünde korkunç detaylar
Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

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CANSIZ BEDENİNİ VALİZLE KAYSERİ'YE GETİRMİŞ

Öte yandan, dehşete düşüren cinayette yeni detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı Yakup K.'nın Sevil Kutlu ile Afyonkarahisar'da buluştuktan sonra cinayeti işlediği, ardından da Kutlu'nun cenazesini valize koyarak Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye getirdiği öğrenildi.

Ailesi Müge Anlının programına katılmıştı Sevil Kutlunun ölümünde korkunç detaylar

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki, bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun annesi ve eski eşi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

Gelinlerinin çelişkili konuştuğuna dikkat çeken Nazire Kutlu, "Hayriye, kardeşim öldükten sonra hemen evlenmek için uğraştı. Televizyondaki alt yazıdan Kahramanmaraş'ta birini bulup onunla evlenmeye çalıştı. Sonra Kayseri'den bulduğu başka bir kişiyle bir araya geldi. Üç çocuğu vardı onlarla ilgilenmedi" diye konuştu. Hala Nazire Kutlu, yeğeninin ortaya çıkması halinde onunla kendisinin ilgileneceğini belirtmişti.

Ailesi Müge Anlının programına katılmıştı Sevil Kutlunun ölümünde korkunç detaylar
ÇELİŞKİLİ İFADELER

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Sevil Kutlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Yakup K. çelişkili ifadeler kullanmıştı. Sevgililik iddiasını kabul etmeyen Yakup K., Sevil Kutlu'nun Japonya'ya gitmiş olabileceğini söylemesi soru işaretlerine neden olmuştu.

Ailesi Müge Anlının programına katılmıştı Sevil Kutlunun ölümünde korkunç detaylar



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#Kayseri#Cinayet#Polis

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