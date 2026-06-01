Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 15:22

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 30 yaşındaki Hacı Öcal'ın baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Eğil ilçesinde yaşayan Hacı Öcal'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Öcal'ın son olarak Eğil Baraj Gölü kıyısındaki piknik alanında görüldüğü bilgisine ulaşıldı. İhbarla bölgeye AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına; 1 arama-kurtarma aracı, 5 arama-kurtarma personeli ile 1 dalgıç aracı ve 3 dalgıç personel katıldı. Ekiplerin baraj gölünde yaptığı çalışmada, Hacı Öcal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Öcal’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

