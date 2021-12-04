Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...#Galatasaray
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın mitingine bomba tuzağı son anda önlendi İçişlerinden ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bomba tuzağı son anda önlendi! İçişleri'nden ilk açıklama#Recep Tayyip Erdoğan
Teröre geçit yok Jandarmadan mağara operasyonu: Sayı 9a yükseldiTeröre geçit yok! Jandarmadan mağara operasyonu: Sayı 9'a yükseldi#Terörle Mücadele
Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu Acı haber geldiAilesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber geldi#Kayıp Öğretmen
Kovid-19da son tablo Bakan Koca mevsim şartlarına dikkat çektiKovid-19'da son tablo! Bakan Koca 'mevsim şartlarına' dikkat çekti#Koronavirüs
İran sınırında kan donduran olay Parçalanmış ceset bulundu İran sınırında kan donduran olay! Parçalanmış ceset bulundu#Düzensiz Göçmen
Galatasaraya Altay çelmesiGalatasaray'a Altay çelmesi!#Süper Lig
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspor durdurulamıyor 17 yıl sonra ilk kez Rekor...Lider Trabzonspor durdurulamıyor! 17 yıl sonra ilk kez! Rekor...#Süper Lig
İskenderun Körfezinde alarm Dinamit yüklü konteyner denize düştüİskenderun Körfezi'nde alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü#İskenderun Körfezi
En az 100 mağdur var Böyle dolandırmışlar...En az 100 mağdur var! Böyle dolandırmışlar...#İnşaat Mağdurları
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Düğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgasıDüğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgası#Meghan Markle
HABERLERGündem Haberleri

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber geldi

#Kayıp Öğretmen#ANTALYA#Hamza Yılmaz

Antalya'da daha önceden ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve üzerinden öğretmen kimliği çıkan Hamza Yılmaz (28) denizde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkında meydana geldi. Parktaki vatandaşlar, deniz üstünde kıyafetleriyle birinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla beraber parka polisin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 100 metre açıkta hareketsiz şekildeki kişiyi bota bota aldı. Kıyıya çıkarılan kişinin görevlilerce yapılan incelemesinde; hayatını kaybettiği tespit edilirken, üzerinden de Hamza Yılmaz adıyla öğretmen kimliği çıktı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmazın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın

İran sınırında kan donduran olay Parçalanmış ceset bulundu İran sınırında kan donduran olay! Parçalanmış ceset bulunduHaberi Görüntüle

AÇIK UNUTTUĞU MAİLDEN YERİ BULUNMUŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Yılmaz'ın 14 Kasımda Batman'daki ailesinin yanından ayrıldığı, 3 Aralık günü Ankara'dan Antalya'ya gidiş için otobüs bileti aldığını açık unuttuğu mailden gören ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Yılmaz'ın Ankara'dan bu sabah saatlerinde otobüsle Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayıp Öğretmen#ANTALYA#Hamza Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith