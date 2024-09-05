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Ailesi kayıp başvurusunda bulundu... Cesedi taziye evinin tuvaletinde bulundu

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#Diyarbakır#Hikmet Ekin#Taziye Evi
Ailesi kayıp başvurusunda bulundu... Cesedi taziye evinin tuvaletinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 15:51

Diyarbakır'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hikmet Ekin (80), taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu.

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Kentte 26 Ağustos'ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Hikmet Ekin için ailesi, arama çalışması başlattı. Sonuç alamayan aile, 30 Ağustos'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Ekin'i cesedini Yenişehir ilçesindeki Kavar 2 Taziye Evi'nin tuvaletinde buldu. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemler sonrası Ekin'in cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Diyarbakır#Hikmet Ekin#Taziye Evi

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