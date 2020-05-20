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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Ailesi kayıp başvurusu yaptı, 6 saat sonra arazide uyurken bulundu

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Ailesi kayıp başvurusu yaptı, 6 saat sonra arazide uyurken bulundu
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Topuz (79), yaklaşık 6 saat sonra boş arazide uyuduğu sırada bulundu. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz, ailesine teslim edildi.

Serik'e bağlı Tekke Mahallesi'nde oturan Topuz ailesi, dün saat 20.00 sıralarında, Kadir Topuz için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma, AKUT ve sağlık personelinden oluşan 20 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz'u, saat 02.00 sıralarında boş arazide uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kadir Topuz, ailesine teslim edildi.

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