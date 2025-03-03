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Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Canik#Yangın
Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 03:55

Samsun'da ailesi iftara giden alkollü şahıs, evini ateşe vererek yaktı. Yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları kızına iftara gittiği öğrenilen H.İ.İ. adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı.

Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı

Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Alkollü H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı

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#Samsun#Canik#Yangın

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