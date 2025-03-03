Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı

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Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları kızına iftara gittiği öğrenilen H.İ.İ. adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı.

Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Alkollü H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.