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Ailesi haber alamıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

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#Semih Kalfa#Bolu#Kaza
Ailesi haber alamıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:40

Bolu'da ailesinin dün geceden beri haber alamadığı Semih Kalfa’nın (55), otomobiliyle tarlaya uçtuğu kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara yönünden Bolu yönüne giden Semih Kalfa’nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 14 ABU 253 plakalı otomobil, yoldan çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra, tarlaya uçtu. Metrelerce takla atıp hurdaya dönen otomobilden fırlayan Semih Kalfa, yaşamını yitirdi.

Ailesi haber alamıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı



Sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler kazayı fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan 10 metre uzaklıkta bulunan Semih Kalfa’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Ailesinin den geceden beri Semih Kaya’ya cep telefonuyla ulaşmaya çalıştığı belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Semih Kalfa#Bolu#Kaza

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