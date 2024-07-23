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Ailesi bulmak için TV programına katılmış... Kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

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#İstanbul#Ahmet Topuz#Sultangazi
Ailesi bulmak için TV programına katılmış... Kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:16

Sultangazi'de vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis ekipleri, erkek cesedi buldu. Cesedin 40 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Topuz'a ait olduğu tespit edildi.

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Olay, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı. Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı.

Ailesi bulmak için TV programına katılmış... Kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Ailesi bulmak için TV programına katılmış... Kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

AİLESİ BULMAK İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ailesi bulmak için TV programına katılmış... Kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

 

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#İstanbul#Ahmet Topuz#Sultangazi

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