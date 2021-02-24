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ANKARA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Ailenin hedef alınması ahlaki değil’

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‘Ailenin hedef alınması ahlaki değil’
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili açıklamasına tepki göstererek özetle şunları söyledi:

“Söyledikleri siyasi şeylere zaten cevap veriyoruz ama siz bunu aile ilişkileri sürdürmeye devam ettiğiniz zaman gayri ahlaki bir iş yapıyorsunuz. Merkez Bankası rezervleri ile ilgili soracağın soru varsa cevabımız var. Ekonomi politikaları ile ilgili söyleyeceğiniz varsa cevabımız var. Fakat ne zaman ‘CHP’deki taciz iddiaları ne yaptınız? Bunlarla ilgili bir önlem aldınız mı?’ diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldıran bir siyasi tutum geliştiriyorlar. Merkez Bankası rezervleri ve diğer konularda sordukları sorulara arkadaşlarımızın verdiği cevaplar açık. Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Şunu ifade edebilirim, tabii tartışmalar sürüyor ama şu taslak haliyle bile Avrupa Birliği standartlarının ötesinde ve üstünde. İnşallah en kısa zamanda yüce Meclis’e geldiği zaman kamuoyumuza da takdim edilmiş olacak.” 

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