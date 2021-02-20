Ailemize yönelik çok ciddi operasyonlar çekiliyor

54 KADIN VEKİLİMİZ

“Ülkemizde yıllarca başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadılar, sokakta küçümsediler. Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu.

Halen TBMM’de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31’i geride bıraktı. Kadınlarımızın nerede nasıl bir sıkıntısı ya da talebi varsa hepsine kulak verdik.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Kendi partilerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin, istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, rezilliklerin üstü örtülemiyor. Bu durum sorumluluğumuzu daha da arttırıyor.

Erkek ailenin direği ise kadın da temelidir. Kadının sarıp sarmalamadığı, şefkati ve dirayetiyle kucaklamadığı bir ailenin dağılması kaçınılmaz. Batı’da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle ve sivil toplum faaliyetleriyle meşgul olurken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Kadınlarımızın iş hayatındayken de ailelerine sahip çıkmayı sürdüreceklerine yürekten inanıyoruz. Ama bazıları, biri olduğunda diğeri ortadan kalkacakmış gibi göstermenin gayreti içindedir. Bunlar Türk hanımlarını tanımıyor. Bunlar ülkemizdeki hanımların irfanını, kabiliyetini, azmini, gücünü bilmiyor.

MÜMKÜNSE DAHA FAZLA ÇOCUK

Şahitliğini yaptığımız her nikâhta gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bunu cehaletleriyle karşılarken, bazıları bilinçli bir şekilde mesajımızın için boşaltmaya çalışıyor.”

BOĞAZİÇİ MESAJI: EVLATLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Yeni Adana Stadyumu’nun açılış törenine de videokonferansla bağlanarak yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Gençlerimiz 1960 darbesine giden süreçte figüran olarak kullanıldı. 1970’lerde heba olan yine gençlerdi. Gençlerimizi, sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanlarının başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir, ne hukuktur, ne de özgürlüktür. Bu provokasyonların gayesi ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

AİLELERE ÇAĞRI

Devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, her biri ülkemiz için bir cevher olan bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Gelecekte gençlerimizin adını daha çok duyacak, başarılarını daha çok konuşacak onlarla daha fazla iftihar edeceğiz.”

Şanlıurfa’daki kongreye katılan kadınlar, üzerlerine giydikleri tişörtlerle ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ yazdılar.