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‘Ailemi katlettim anahtar kutuda’

#İstanbul#Aile#Silah
‘Ailemi katlettim anahtar kutuda’

İstanbul Esenyurt’ta Pınar Mahallesi 1242 Sokak üzerindeki bir evde dün saat 17.30 sıralarında aile içi kavga sonucu silahla ölenlerin olduğu ihbarı üzerine polis adrese gitti.

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Eve giren ekipler, yerde silahla vurulmuş 3’ü ölü, 1’i ağır yaralı 4 kişi buldu. Yanında tabanca olan ve başından ağır yaralanan Ömer Orak, hastaneye kaldırıldı. Ömer Orak’ın aile içi tartışmada annesi Nurten Orak, (50) kız kardeşi Esra Yamak (27) ve erkek kardeşi Yasin Orak’ı silahla katlettikten sonra intihar etmek istediği belirlendi.

YOĞUN BAKIMDA

Yoğun bakımda tedaviye alınan Ömer Orak’ın, katliamın ardından amcası Veysi Orak’a, “Ailemi öldürdüm şimdi intihar ediyorum gelir misin anahtar doğalgaz kutusunun önünde” diye telefonla mesaj gönderdiği tespit edildi.

 

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#İstanbul#Aile#Silah

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