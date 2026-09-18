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'Aileme söylemekle tehdit edince pencereden attım' | Otizmli çocuğun ölümünden abladan kan donduran itiraf

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#Otizmli Çocuk#Sivas#Cinayet
Aileme söylemekle tehdit edince pencereden attım | Otizmli çocuğun ölümünden abladan kan donduran itiraf
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 17:27

Sivas'ta, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen otizmli Tufan Kümbetlioğlu (12), hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili Kümbetlioğlu’nun ablası ile evde bulunan kişiyi gözaltına aldı. Abla S.N.K., evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, bunun üzerine panikleyerek konuşmaması için pencereden attığını itiraf etti.

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Olay, dün saat 05.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Otizmli Tufan Kümbetlioğlu, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kümbetlioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tufan Kümbetlioğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Aileme söylemekle tehdit edince pencereden attım | Otizmli çocuğun ölümünden abladan kan donduran itiraf

ABLA VE ARKADAŞI GÖZALTINDA, OLAY ANI KAMERADA

Olayı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, olay sırasında evde bulunan çocuğun ablası S.N.K. (14) ile yanında misafir olarak bulunan T.S. (17) adlı erkek gözaltına aldı.

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Öte yandan Tufan Kümbetlioğlu'nun düştüğü anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen T.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aileme söylemekle tehdit edince pencereden attım | Otizmli çocuğun ölümünden abladan kan donduran itiraf

ABLASI, PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Sivas'ta Otizmli Tufan Kümbetlioğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında emniyet ve savcılıkta ifadesi alınan ablası S.N.K., evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, bunun üzerine panikleyerek konuşmaması için pencereden attığını itiraf etti. S.N.K.'nin erkek arkadaşı T.S. ise olayla kendisinin ilgisinin bulunmadığını, olay sırasında orada olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

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KOMŞULARDAN 'ŞİDDET' İDDİASI

Öte yandan komşuları, ailenin hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu'na yönelik sık sık şiddet uyguladığını iddia etti. İsimlerini vermek istemeyen ve olayın yaşandığı binanın karşısında oturanların, zaman zaman yaşanan şiddet olayının seslerini kamera ile de kayda aldıkları, polise de şikayette bulundukları belirlendi. Video kaydına yansıyan görüntülerde; şiddet gören çocuğun bağırma sesleri duyulurken, görüntüyü kayda alan komşunun 'Sizin Allah belanızı versin, o çocuğa vuran elleriniz kırılsın inşallah' şeklinde sözler sarf ettiği duyuldu.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi. 

 

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#Otizmli Çocuk#Sivas#Cinayet

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