“Ailem Güvende” soruşturmaları kapsamında 21 şüpheli hakkında iddianame: 6 derneğin feshi talep edildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Söz konusu derneklerin yürüttüğü faaliyetlerin kuruluş amaçlarının dışına çıktığı belirtilen iddianamelerde, özellikle çocuk ve genç kitlesi üzerinde, cinsel yönelim ile toplumsal cinsiyete ilişkin kavramların sıradanlaştırılmasına zemin hazırlandığı ve bu yolla Türk Aile yapısının değerlerinin hiç edildiği ve sorgulanabilir hale getirdiği anlatıldı.

21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 3 YILA KADAR HAPİS, 6 DERNEĞİN DE FESHİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Ailem Güvende” soruşturmaları kapsamında yürüttüğü soruşturmaların bir kısmı tamamlandı. 6 ayrı iddianame kapsamında, 8’i tutuklu 21 dernek kurucu, üye ve yöneticisi hakkında “Dernekler Kanunu’na Muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca, malen sorumlu dernekler olan Pozitif-iz Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, LİSTAG Derneği, HEVİ LGBTİ Derneği, SPOD Derneği, LAMBDA Derneği’nin feshine karar verilmesi talep edildi.

Haberin Devamı

“TÜZÜKTE ÖNGÖRÜLEN AMAÇ VE FAALİYET KONULARININ DIŞINA ÇIKILDI”

Derneklerin tüzükte belirtilen sınırları aştığı belirtilen iddianamede, derneklerin tüzel kişiliğinden ve kurumsal imkanlarından faydalanılarak tüzükte öngörülen amaç ve faaliyet konularının dışına çıkıldığı anlatıldı. Özellikle çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka aykırılık oluşturduğunun tespit edildiği iddianamede, gelişim çağındaki çocukların karşılaştıkları içerikleri değerlendirme yetilerinin henüz gelişmemiş, olgunlaşmamış olması, özellikle mahremiyetlerini ve kişilik gelişimlerini etkileyebilecek faaliyetlerin özenle incelenmesini gerektirdiği anlatıldı.

“SORUŞTURMANIN KONUSU KİŞİSEL KİMLİKLERİ, CİNSEL YÖNELİMLERİ DEĞİL…”

İddianamede, soruşturmanın konusunun, şüphelilerin kişisel kimlikleri, cinsel yönelimleri veya belirli bir toplumsal kesimin haklarını savunmaları olmadığı, dernek tüzel kişiliği altında gerçekleştirilen somut faaliyetlerdeki kişisel sorumlulukları olduğu ifade edildi. Ayrıca, hukuk düzeninin korunması altında bulunan temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla kanunlarla açıkça yasaklanan fiillerin gerçekleştirilmesinin birbirinden farklı olduğuna da dikkat çekildi.

Haberin Devamı

“AZINLIĞIN ÇOĞUNLUĞA TAHAKKÜMÜ”

İddianamede, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan raporda, derneklerin tüzüklerinin incelendiği belirtilerek, “her ne kadar Anayasa ve Kanunlarda belirtilen emredici unsurlara riayet edilerek kurulduğu görünümü uyandırılmış olsa da derneklerin amaç ve faaliyetlerinin dernek mensuplarının kendi cinsel eğilimlerinin tüm toplum katmanlarında eğitici programlar ve organizasyonlar suretiyle teşviki ve propagandasının yapılmasının ön plana alındığı” ifade edildi. Raporda, tüm bu çalışmaların ise yasal ve Anayasal yapıya aykırı olarak azınlığın çoğunluğa tahakkümü sonucunu doğuracak minvalde şekillendiği anlatıldı.

Haberin Devamı

“TÜRK AİLE YAPISININ DEĞERLERİ HİÇ EDİLDİ”

Söz konusu derneklerin yürüttüğü faaliyetlerin kuruluş amaçlarının dışına çıktığı belirtilen iddianamelerde, özellikle çocuk ve genç kitlesi üzerinde, cinsel yönelim ile toplumsal cinsiyete ilişkin kavramların sıradanlaştırılmasına zemin hazırlandığı ve bu yolla Türk Aile yapısının değerlerinin hiç edildiği ve sorgulanabilir hale getirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca, LGBTI+ bireylere özel istihdam modelleri geliştirilerek, devletin içinde bir ayrıştırma çalışmalarına girişildi anlatıldı.

SPoD’A ABD VE AVRUPA KAYNAKLI 1,5 MİLYON DOLAR ÖDEME

İddianamede derneklere gönderilen fon paraları da yer aldı. SPoD’a ABD Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 114 bin dolar, Stichting Women Win’den 220 bin 500 dolar, Rainbow Railroad USA’den yaklaşık 150 bin dolar gönderildiği belirtildi. İstanbul Hollanda Konsolosluğundan yaklaşık 51 bin dolar, Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına ise farklı dönemlerde yaklaşık 41 bin dolar ödeme yapıldığı yer aldı. Derneğe 2012-2026 yılları arasında toplam 1 milyon 570 bin dolar para gönderildi.

Haberin Devamı

HEVİ’YE 763 BİN DOLARLIK FON

HEVİ’ye 2018–2026 döneminde, Wellspring Philanthropic Fund’dan 200 bin dolar, European Endowment for Democracy adına geçen iki ayrı kayıt grubundan toplam yaklaşık 242 bin dolar olmak üzere diğer kuruluşlardan toplam 763 bin dolar ödeme yapıldığı iddianamede yer aldı.

LAMBDA’YA HOLLANDA KONSOLOSLUĞUNDAN ÖDEME

Lambda’ya ilişkin 2012–2026 dönemini kapsayan mali kayıtlarda, ILGA Europe adına yaklaşık 50 bin dolar, İstanbul Hollanda Konsolosluğundan 41 bin dolar dahil diğer kuruluşlardan toplamda 104 bin dolar transfer yapıldı.

LİSTAG’a 2020–2026 döneminde, Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 82 bin dolar ve Almanya Federal Cumhuriyeti adına geçen iki ayrı kayıt grubundan toplam 65 bin dolar dahil başka kuruluşlardan toplamda 314 bin dolar gönderildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

POZİTİF YAŞAM’A BM’DEN 50,4 MİLYON LİRA

Pozitif Yaşam’a ilişkin denetim raporunda, 2024–2026 döneminde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan 50 milyon 399 bin lira, Avrupa Komisyonundan 153 bin avro gönderildiği belirtildi. Derneğe farklı kuruluşlardan toplam 516 bin dolar gönderildi.

POZİTİF İZ’E HRANT DİNK VAKFI ADINA ÖDEME

Pozitif İz’e 2022–2026 döneminde, Hrant Dink Vakfı adına yaklaşık 41 bin dolar, International AIDS Society adına 34 bin dolar, Fransa Büyükelçiliğinden 12 bin dolar, ABD Dışişleri Bakanlığı adına 7 bin dolar dahil toplamda 99 bin dolar destek aldığı iddianamede yer aldı.

Savcılık gönderilen bu fonların ayrıca incelenilmesi gerektiğini belirtti.