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'Ailem Güvende' operasyonunda şüpheliler adliyede: Fuhuş, müstehcenlik ve örgüt suçlaması

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#Ailem Güvenede Operasyonu#İstanbul Adliye#Fuhuş Suçlaması
Ailem Güvende operasyonunda şüpheliler adliyede: Fuhuş, müstehcenlik ve örgüt suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 13:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade vermek üzere adliyeye gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Fuhuş’, ‘Müstehcenlik’ ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Satın Almak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlükleri ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

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#Ailem Güvenede Operasyonu#İstanbul Adliye#Fuhuş Suçlaması

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