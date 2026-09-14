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"Ailem Güvende" operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

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#İzmir#Ailem Güvenede Operasyonu#Tutuklama
Ailem Güvende operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 17:19

İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent genelinde toplumun huzurunu ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 18 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

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#İzmir#Ailem Güvenede Operasyonu#Tutuklama

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