‘Ailem güvende’ operasyonu

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Gürlek’in dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına ilişkin faaliyetlerin mercek altına alındığı soruşturmada eşzamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Gizli soruşturmacı, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarıyla delil toplandı. Uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi.

YURTDIŞI FONLAR MERCEK ALTINDA

Gürlek, “Soruşturmaların mali boyutunda ise MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurtdışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz” açıklaması yaptı.

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SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI

‘Ailem Güvende’ soruşturmasının, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren bir tanığın beyanları üzerine başlatıldığı öğrenildi. Tanığın, para karşılığında erkeklerle fuhuş yaptığı belirtilen erkeklere ilişkin banka dekontları ile yazışmaları soruşturma makamlarına sunmasının ardından çalışmaların derinleştirilerek genişletildiği kaydedildi.

Çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne alan ve ‘Zenne Arif’ olarak tanınan Arif Saçlı’nın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) internet sitesi ve bazı sanal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı ihbarı üzerine de 21 şüpheli gözaltına alındı.