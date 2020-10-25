MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Geri Gündem Aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 00:44 | Son Güncelleme:

Aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Abone Olgoogle-news

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yedigöz köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Korkmaz ile Tilki ailesi fertleri bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerince kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri yeni bir olayın yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle