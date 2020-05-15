Aileler arası husumet silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kaşyazı köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Tekin ve Kaya ailesi fertleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek av tüfeği ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar Adem Tekin (30) ve Recep Kaya'ya (39) isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Adem Tekin doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Kaya'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olay sonrası köyü ablukaya alarak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.