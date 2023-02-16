Ailecek kurtuldular

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Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Oymak Sokak’ta ilk depremde yıkılan Uğur Apartmanı’nın enkazında yaşam belirtisi arayan İstanbul Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri, ses duyunca hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler, saatler süren titiz çalışmayla depremin 10’uncu gününde bir mucizeye daha imza attı ve felaketten tam 228 saat sonra anne ve iki çocuğuna ulaştı.

SEVİNÇ GÖZYAŞI

Önce çocuklar Ali ve Maysen sonra anne Ela Bahabed enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkan anne ilk olarak çocuklarını sordu. Aynı binada yapılan dinlemede duyulan ses üzerine yeni çalışma başladı. Ekipler imza attıkları mucizenin ardından birbirine uzun uzun sarılıp sevinç gözyaşı döktü.

228. SAAT

ÇIKTI 11 HANELİ TC KİMLİK NO’SUNU SÖYLEDİ

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 228. saatinde bir başka iyi haber de Hatay’dan geldi. Antakya Emek Mahallesi’nde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler enkaz yığınları altında Mustafa adlı çocuğun izine ulaştı.





Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ve TTK maden işçileri, uzun uğraşlar sonucunda 15 yaşındaki Mustafa Mirsad Kılınç adlı çocuğu enkaz yığınları arasından çıkarmayı başardı. Bilinci yerinde olduğu anlaşılan Mustafa, çıkar çıkmaz bütün kimlik bilgilerini, kimlik numarası da dahil kendisi verdi. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa’nın annesine de kurtarıldığı bilgisi verildi.

222. SAAT

HAYATA TUTUNAN EL









Türkiye’yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününün sabahında Kahramanmaraş’tan ‘222 saatlik mucize’ haberi geldi. Hayrullah Mahallesi’ndeki Gülbike Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, duydukları cılız bir “İmdat” sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Yapılan çalışmalar sonrası Melike İmamoğlu (42), enkazdan çıkarıldı.

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222. saatte kurtarılan Melike İmamoğlu hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu, ardından ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi.

‘SES İÇİN ORADA DEĞİLDİK’

Birbirine sarılıp gözyaşı döken İNDAK ekipleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekip üyesi Hasan Kılınç, “Bir boşluk vardı. Oradan eğildiğimde kimse var mı diye bakmak istedim. Alttan inleme şeklinde bir yardım çığlığı geldi. Artık ses almak niyetiyle orada değildik. İnsanlara naaşlarını teslim etmek amaçlı oradaydık. Çok farklı bir duygu oluştu bende, önce korktum, sonra sevinç içerisinde kaldım. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk” dedi.

Kılınç, tekrar seslendiklerinde enkazdaki kadının isminin “Melike” olduğunu söylediğini, kadına ulaştıklarında elinin sıcak olduğunu, ayaklarından tuttuklarında da ayaklarını hissettiğini belirttiğini ifade etti.

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227. SAAT

AZMİN İSMİ CEMİLE TEYZE









Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alan 7 katlı Kalkan Apartmanı’nın enkazında canlı birinin olduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı. Sakarya İtfaiyesi, Kastamonu AFAD ve Çiftay Maden Arama Kurtarma ekipleri, saatler süren hassas çalışmayla 74 yaşındaki Cemile Kekeç’e ulaştı. Cemile Kekeç, sağ bir şekilde enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alındı. İlk müdahaleleri yapılan Kekeç, sedyeyle iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bir arama-kurtarma personeli, “10’uncu günde büyük bir mucize oldu. Teyzemizi kurtardık” diyerek ağladı. 227'nci saatte umutlar tekrar yeşerirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürdü.