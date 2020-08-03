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Olgay GÜLER/DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ailece Edirne’yi gezdiler

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Ailece Edirne’yi gezdiler
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, eşi, kızı ve İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’le birlikte Edirne’yi gezdi.

DAVİD Satterfield, eşi Elizabeth Fritschle, kızı Mary Parker ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile birlikte dün Edirne’ye geldi. Ziyaretine Selimiye Camisi’nden başlayan Satterfield, hayran kaldığı cami hakkında yetkililerden bilgi aldı, bol bol fotoğraf çektirdi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Satterfield'e saray tatlıları, eşine de aynalı süpürge hediye etti. ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, Selimiye'nin ardından Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Edirne Büyük Sinagoğu ve 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Satterfield Ailesi, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

Ailece Edirne’yi gezdiler

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