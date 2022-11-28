Ailece doktorlar

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1999 yılında ise Fazilet Partisi’nden Melikgazi Belediye Başkanı oldu. 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti’den Kayseri Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde de başkanlığı kazandı. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı, bir dönem nöroloji dalında uzman hekim olarak görev yaptı. Eşi Necmiye Büyükkılıç ile oğlu M. Enes Büyükkılıç da doktor. Yani Büyükkılıçlar, ailece Kayseri’ye ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hizmet ediyor.

3.5 YILIN ÖZETİ

“3.5 yıl içerisinde A’dan Z’ye ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı projeler ve hizmetlerimizle hem sosyal hem de gönül belediyeciliğine imza attık” diyen Büyükkılıç, şunları söylüyor: “Başkanlığımızda 3.5 yılın özeti, proje, hizmet ve bu çalışmaların sonunda başarı oldu. 16 ilçe belediyesi ile bir ağabey-kardeş mantığıyla, el ele gönül gönüle, ortak aklı merkeze alarak, kadim kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir mahallesine varıncaya kadar hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk. Kayserililere layık olabilme yolunda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde gayretlerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Kısacası bir ‘karınca’ misali çalışarak dinlenen anlayışla, kadim kentimizin, insanımızın neye ihtiyacı varsa orada hazır ve nazırız.”

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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN TOGG JESTİ

Büyükkılıç, örnek olması için 16 ilçe belediye başkanının yerli ve milli otomobil Togg’u hizmet aracı olarak kullanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden talepte bulunacaklarını söyledi.

BAŞKAN Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Cumhuriyet’in 99’uncu yılına armağan olarak banttan indirilen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi, hayalleri gerçekleştiren Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un 2023 yılı şubat ayında satışa çıkması beklenirken Başkan Büyükkılıç, Meclis’te yaptığı açıklamada, Türkiye’nin milli otomobil çalışmasının hayırlı olmasını temenni ederek, “Togg ile ilgili Kayseri’mize yakışır şekilde 38 adet talepte bulunduk” dedi. Büyükkılıç, ayrıca örnek teşkil etmesi için 16 ilçe belediye başkanlarının yerli ve milli otomobil Togg’u hizmet aracı olarak kullanmasına ilişkin “Yerli ve mili arabalar gelince her ilçeye birer tane, Meclis’imizden karar alıp, ihtiyacı olan ilçelerimizin kullanımına sunmak en doğru olanı diye düşünüyorum” diye konuştu.