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Aile yılında doğum yardımı artacak

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#AK Parti#Torba Yasa#Doğum Yardımı
Aile yılında doğum yardımı artacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

AK Parti yönetimi, 2025 Aile Yılı dolayısıyla bu alandaki sosyal desteklerin artırılmasını da içeren torba yasa teklifini bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunmaya hazırlanıyor.

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20 maddeye yaklaşması beklenen yasa teklifinde, Sosyal Hizmetler Alanında Kanun Hükmünde Kararname ile Karayolu Taşıma Yasası’nda değişiklikler öngörülüyor. Sosyal hizmetler alanındaki değişikliğe göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğum yardımının miktarı Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek. Doğum yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan ödenecek. Bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak.

TAŞIMACILIK CEZALARI

Karayolları düzenlemesiyle biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı ise 85 bin liraya çıkarılacak. Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesilecek. Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Ayrıca teklifle Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına “Eurocontrol havacılık tazminatı” ödenecek.

 

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#AK Parti#Torba Yasa#Doğum Yardımı

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