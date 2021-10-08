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Aile yetkililerden yardım istedi: Bu adamdan bizi kurtarın

#Sakarya#Taciz#Şikayet
Aile yetkililerden yardım istedi: Bu adamdan bizi kurtarın

47 yaşındaki M.Ü., yanında çalışan 17 yaşındaki S.A.’ya iddiaya göre cinsel istismarda bulundu, uyuşturucu hap kullandırttı. Şikâyet üzerine 2 ay hapis yatan M.Ü., serbest kalınca ailenin peşini bırakmadı. S.A. ve ailesi, “Bu adam yakamızı bırakmıyor. Bizi bundan kurtarın” dedi.

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Sakarya’dan iki yıl önce ailesiyle birlikte Antalya’ya gelen S.A. (17), iki kez evlenip boşanan, şu an nişanlı olan M.Ü.’nün (47) sahibi olduğu spotçuda çalışmaya başladı. 15 gün çalıştığı işyerinde nisan ayında cinsel istismara uğrayıp, içeceğine habersiz uyuşturucu konulduğu belirlenen S.A.’nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan M.Ü., 9 Mayıs'ta tutuklandı. M.Ü.’nün cezaevine girmesiyle S.A.’nın ailesi adres değiştirdi. İki ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan M.Ü., S.A.’nın yeni adresini öğrenerek onu tekrar rahatsız etmeye başladı. Her fırsatta kendisinden 30 yaş küçük kızı sevdiğini söyleyen M.Ü., S.A.’yı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polise teslim edilen M.Ü., serbest kaldı.

Aile yetkililerden yardım istedi: Bu adamdan bizi kurtarın

'BAKKALA BİLE GİDEMİYORUM'

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Pandemi döneminde ailesine destek olmak için işe girdiğini belirten S.A., “İşyeri sahibinin davranışları her geçen gün değişti. Bana asılmaya başladı. Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Adam 47 yaşında ve nişanlı. Benim babamdan bile büyük. Benden 2 yaş küçük oğlu var. Şu an nişanlısı var. Korkuyorum. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim. Beni en son tehdit edince yaşadıklarımı anneme anlattım. Kendisinden 5 kez şikâyetçi olduk. Ama hâlâ peşimde. Yeni tuttuğumuz evimizi de öğrendi. Kapıya gelip bir şeyler bırakıyor. Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum" dedi.

AŞK VE TEHDİT NOTLARI

İşyerinde çalışırken M.Ü.’nün içeceklerine habersizce uyuşturucu koyduğunu sonradan fark ettiğini aktaran S.A., “Sürekli başım dönüyordu. Sonra annem fark edince, bu kişinin bana uyuşturucu içirdiğini anladık. Benim odamın camını küçük taşlarla tıklatıp açmamı sağlıyordu. Sonra da elindeki uyuşturucuları odama atıyordu. Ben o atılan uyuşturucuları biriktirdim. Polise teslim ettim. Uyuşturucunun yanında, beni sevdiğini, benimle evleneceğini içeren aşk ve tehdit notları da vardı” diye konuştu. 

‘PEŞİMİZİ BIRAKMIYOR’

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Anne Aysun A. ise 3 çocuğu olduğunu belirterek, “Bu adam peşimizi, yakamızı bırakmıyor. Kurtulamıyoruz. Dosyamız savcılıkta ama bizim şu an can güvenliğimiz yok. Lütfen yardım edin. Bizi bundan kurtarın” dedi.

Genç kızın babası Mehmet A. ise “Eşyalarımızı satıp, başka bir mahallede ev tuttuk. Şu an eşyalarımız yok. Boş bir evde yaşıyoruz. Ailece psikolojimiz bozuk durumda. Bu insandan tamamen kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.

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#Sakarya#Taciz#Şikayet