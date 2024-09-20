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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken 'Narin' raporu... Tavşantepe'ye özel ekip

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dikkat çeken Narin raporu... Tavşantepeye özel ekip
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 10:48

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek Ekipleri, Narin Güran (8) cinayetinin işlendiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların, fazla konuşmadıklarını, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerini raporladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi.

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Narin'in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek verdi.

Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından rapor hazırlandı.

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Söz konusu rapor, tamamlanarak bakanlığa gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dikkat çeken Narin raporu... Tavşantepeye özel ekip


"ÇOCUKLAR BASTIRILMIŞ YA DA TELKİN EDİLMİŞLER"

Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, "çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yer aldı.

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TAVŞANTEPE ÖZEL EKİBİ

Bununla birlikte çocuklara "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimali"nin de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dikkat çeken Narin raporu... Tavşantepeye özel ekip

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TALİMAT

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi.

Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi.

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibinin yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi.

Daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

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NARİN, OKSİJENSİZ BIRAKILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan Narin’in ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapor tamamlandı.

Raporda, Narin’in ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, Narin’in bu bulgunun dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Narin’in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtilerek, dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu ifade edildi.

Raporda, Narin’in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yer aldı.

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#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır

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