Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kimsesizler için 81 il valiliğine genelge

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak. Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.