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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kimsesizler için 81 il valiliğine genelge

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Kimsesizler#Genelge
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kimsesizler için 81 il valiliğine genelge
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 10:34

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak. Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Kimsesizler#Genelge

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