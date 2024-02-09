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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Kayıp#Çocuk
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kayıp çocuk paylaşımına suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 13:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyadaki 'kayıp çocuk ihbarı' paylaşımına ilişkin bir açıklama yapıldı. Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddiaların, kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, suç duyurusunda bulunulacağı duyurduldu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bir sosyal medya hesabı üzerinden, 'Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır' şeklinde paylaşım yapıldığı belirtilerek, "Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklar halihazırda devlet koruması altındadır ve kayıp değildir. Aile üyeleri ile ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucunda mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verilmiştir. Bu karar, çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak alınmış, onların psikolojik ve fizyolojik sağlıkları öncelenmiştir" denildi.

İlgili çocukları korumak için yapılan yer değişikliğinin ifşa edilmesinin, çocukların can güvenliğini riske attığı belirtilerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak güvenlik gerekçesi ile haklarında gizlilik kararı bulunan çocuklarımızla ilgili, toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanlış bilgilerle hedef gösteren ve çocuklarımızı araç haline getirerek onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Kayıp#Çocuk

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