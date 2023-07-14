×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ’evlilik kredisi’ vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Evlilik Kredisi#Dolandırıcı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ’evlilik kredisi’ vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 01:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, ’Aile ve Gençlik Bankası’ adı altında ’evlilik kredisi’ vaadiyle sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık hakkında vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Haberin Devamı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Önemli Duyuru Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza ’evlilik kredisi’ vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz! Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Evlilik Kredisi#Dolandırıcı

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması