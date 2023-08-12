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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Engellilerin ilaçlarının çalıp satıldığı" iddialarına yalanlama

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Erzurum#Engelli İlaçları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Engellilerin ilaçlarının çalıp satıldığı iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 21:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, personelin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek eski haberlerin yeniymiş gibi sunularak dezenformasyona alet olunmaması gerektiğini kaydetti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Bakanlığın iddialara yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Habere konu olan Erzurum’daki özel bir bakım merkezinde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından 2021 yılında müfettiş görevlendirilmiş, olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmüştür. Olay iki yıl önce Bakanlığımıza ulaşmış ve gereken incelemeler ivedilikle yapılmıştır. Yapılan detaylı soruşturma neticesinde bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu görülmüştür. Hassas hizmet gruplarımıza yönelik haberlerin de basın mensuplarımızı daha sorumlu olmaya davet ediyor, eski haberleri yeniymiş gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarını bekliyoruz. Bakanlığımıza ulaşan her iddiayı titizlikle incelemeye ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Erzurum#Engelli İlaçları

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