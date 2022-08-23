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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Almanya’daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Almanya#Bebek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Almanya’daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 21:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, Almanya’da yaşayan Türk ailenin 10 aylık bebeklerinin koruyucu aileye verilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sürecin en başından itibaren takip edildiği aktarıldı.

Yetkili kurumlara Türk koruyucu aile önerisinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada "Yıllardır üzerinde çalıştığımız ve yaygınlaşması için de Alman mercileriyle irtibatta olduğumuz Aile Ateşeliğimiz aracılığıyla, yetkili kurumlarla ilk andan itibaren temas halindeyiz. Bu süreçte, ailesinden alınan bebeğimiz için iki gönüllü koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk. Talebimizle ilgili olarak sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz. Yurtdışındaki her bir soydaşımızın, kendi kültürümüze ve ahlaki değerlerimize uygun şekilde yaşama tercihlerinin dikkate alınması, bizim açımızdan tartışılmaz bir gerçekliktir. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği haklara uygun olarak da çocuklarımızın korunması için her türlü çalışmayı titizlikle gerçekleştirmeye devam edeceğiz" denildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Almanya#Bebek

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