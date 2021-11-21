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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel alınacak! İşte ilanın detayları

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Personel Alımı#Seoanasayfa
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel alınacak İşte ilanın detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilecek 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımının detayları...

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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatına, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 15 bilişim personeli alınacak.

Bu alanların dışında kalan adaylarda, 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olanlar güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyecek.

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Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Başvurular, 19 Kasım'da başlayıp, 6 Aralık saat 18.00'e kadar alınacak.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021'de yapılan KPSS KPSSP3 puanının yüzde 70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecek) yüzde 30'unun toplamı esas alınarak sıralama yapılacak. Sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı aday yazılı sınava çağırılacak.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.aile.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Personel alımına ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilandan ulaşılabilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Personel Alımı#Seoanasayfa

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