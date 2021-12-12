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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcı istihdam edecek! İşte ilanın ayrıntıları

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Personel Alımı#İstihdam
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcı istihdam edecek İşte ilanın ayrıntıları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı istihdam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacağını ilan etti. Bu gelişmenin ardından başvuru şartları gündeme geldi. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımının ayrıntıları...

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13 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve bakanlığın internet sayfasında (http://aile.gov.tr) yer alacak ilana adayların, 16 Aralık'tan itibaren başvuruda bulunabileceğini açıklandı. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları ifade etti.

"Sevgili gençler, Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında... http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum."

Söz konusu alımlar hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Personel Alımı#İstihdam

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