Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcı istihdam edecek! İşte ilanın ayrıntıları

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13 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve bakanlığın internet sayfasında (http://aile.gov.tr) yer alacak ilana adayların, 16 Aralık'tan itibaren başvuruda bulunabileceğini açıklandı. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları ifade etti.

"Sevgili gençler, Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında... http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum."

Söz konusu alımlar hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.