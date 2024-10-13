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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nu açtı

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ulusal Eylem Planları#Aile
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Eylem Planları İzleme Platformunu açtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 10:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planları kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi amacıyla Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu oluşturuldu, platformun tanıtılması için web sitesi hazırlandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planlarının ilerleyişinin şeffaf şekilde izlenmesi ve performansının ölçülmesi hedefiyle Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu hizmete açıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların sürece daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan platform, Bakanlık ve sorumlu kurumların eylem planları kapsamındaki faaliyetlerini daha etkin şekilde izlemesine, raporlamasına ve değerlendirmesine olanak tanıyacak.

Bu sayede, ulusal eylem planlarının her aşamasındaki gelişmeler izlenerek performans göstergeleri analiz edilebilecek ve hedeflenen sonuçlara ne derece ulaşıldığı gözlemlenebilecek.

Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nun tanıtılması ve e-Devlet kapısı üzerinden de kolayca giriş sağlanması için yeni web sitesi de hazırlandı.

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Web sitesi, platform hakkında detaylı bilgi verirken, eylem planlarına ve strateji belgelerine erişimi kolaylaştırıyor.

Eylem planları ve strateji belgelerine ilişkin haberler ve videoların yer aldığı sitede, eylem planlarının izlenmesine dair süreçler ve raporlar hakkında açıklamalara erişilebiliyor.

Sorumlu kurumlar, "https://ulusaleylem.aile.gov.tr" adresinden özel kullanıcı adı şifreleriyle veya e-Devlet kapısı üzerinden platforma kolayca giriş yapabiliyor.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ulusal Eylem Planları#Aile

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