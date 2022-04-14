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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 1731 personel alımı başvuru şartları

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Personel Alımı#Aile Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır İşte 1731 personel alımı başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 personel alımı yapacak. Adaylar başvurularını 12 Nisan tarihinden itibaren yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yapabiliyorlar. Tercihler e-Devlet Kapısı kullanılarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri 12 Nisan’da başladı. Adaylar işlemlerini 27 Nisan tarihine kadar yapabilecekler. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunlu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 12 Nisan 2022-27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 27 Nisan 2022 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

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BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

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Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

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Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

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Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

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Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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