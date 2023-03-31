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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 1770 çocuk ailesine teslim edildi

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Deprem#Çocuk
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 1770 çocuk ailesine teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 17:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan çocukların sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, 1915 çocuk kayıt altına alınırken 1770'i ailesine teslim edildiği paylaşıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde

Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1.770 çocuk ailesine teslim edilmiştir. 60 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir.

"6 ÇOCUĞUMUZUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 33 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 6 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 472 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Deprem#Çocuk

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