Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzede kadınlar için 6 iş atölyesi açtı

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Afet Bölgesi#İş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzede kadınlar için 6 iş atölyesi açtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 13:31

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgesinde 6 iş atölyesi açıldığını duyurarak 2 bin 500 depremzede kadının diğer depremzedeler yararına üretime başladığını açıkladı.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgesinde 6 iş atölyesi açıldığını duyurdu. Atölyede 2 bin 500 depremzede kadının diğer depremzedeler yararına üretime başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki kadınların hayatlarını yeniden inşa etmeleri, yıkımın olumsuz etkilerinden kurtulmaları, sosyal ve ekonomik yönden güçlenmeleri için yeni hizmet birimleri oluştururken, girişimci kadınlara da destek oluyor. Bakanlık, depremzede kadınların hızlıca hayatlarını yeniden kurmaları, rehabilite olmaları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatiflerinin desteği ile Gaziantep'te 2, Kahramanmaraş'ta 2, Adıyaman ve Malatya'da 1'er tane olmak üzere çadır ve konteyner kentlerde toplamda 6 atölyesi açtı. Çarşaf, yastık kılıfı, tişört gibi acil ihtiyaçların üretilmesi için dikiş makinesi, halı, kilim tezgahları yerleştirildi. Örgü, takı tasarımı, ahşap boyama ve ebru alanları oluşturuldu. Bu atölyelerde usta öğreticiler eşliğinde dikiş nakış öğrenen kadınlar, diğer depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılayarak onlara destek oluyor. İş atölyelerindeki eğitimlere katılan kadınlar hem becerilerini geliştiriyor hem de depremin olumsuz etkilerinden kurtuluyor. Bu zamana kadar yaklaşık 2 bin 500 depremzede kadın iş atölyelerine katılarak diğer depremzedeler yararına da katkı sağladı."

Haberin Devamı

DEPREMZEDE ANNELER İÇİN BEBEK BAKIM ODASI

Açıklamada ayrıca, depremzede annelerin bebeğini emzirebileceği, altını değiştirebileceği, çocuk bezi, ıslak mendil gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu, anne ile bebeğin mahremiyetinin korunabildiği ortak alanların oluşturulmaya başlandığı, Kahramanmaraş'ta 3 bebek bakım odasının hizmete alındığı bildirildi.

Gözden Kaçmasınİnceden CHPye troll sitemi: Bana saldırıyorlar... Dicle Canova görüşmeden yeni detayları aktardı...İnce'den CHP'ye 'troll' sitemi: Bana saldırıyorlar... Dicle Canova görüşmeden yeni detayları aktardı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Afet Bölgesi#İş

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık