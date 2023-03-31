Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzede kadınlar için 6 iş atölyesi açtı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgesinde 6 iş atölyesi açıldığını duyurdu. Atölyede 2 bin 500 depremzede kadının diğer depremzedeler yararına üretime başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki kadınların hayatlarını yeniden inşa etmeleri, yıkımın olumsuz etkilerinden kurtulmaları, sosyal ve ekonomik yönden güçlenmeleri için yeni hizmet birimleri oluştururken, girişimci kadınlara da destek oluyor. Bakanlık, depremzede kadınların hızlıca hayatlarını yeniden kurmaları, rehabilite olmaları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatiflerinin desteği ile Gaziantep'te 2, Kahramanmaraş'ta 2, Adıyaman ve Malatya'da 1'er tane olmak üzere çadır ve konteyner kentlerde toplamda 6 iş atölyesi açtı. Çarşaf, yastık kılıfı, tişört gibi acil ihtiyaçların üretilmesi için dikiş makinesi, halı, kilim tezgahları yerleştirildi. Örgü, takı tasarımı, ahşap boyama ve ebru alanları oluşturuldu. Bu atölyelerde usta öğreticiler eşliğinde dikiş nakış öğrenen kadınlar, diğer depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılayarak onlara destek oluyor. İş atölyelerindeki eğitimlere katılan kadınlar hem becerilerini geliştiriyor hem de depremin olumsuz etkilerinden kurtuluyor. Bu zamana kadar yaklaşık 2 bin 500 depremzede kadın iş atölyelerine katılarak diğer depremzedeler yararına da katkı sağladı."

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DEPREMZEDE ANNELER İÇİN BEBEK BAKIM ODASI

Açıklamada ayrıca, depremzede annelerin bebeğini emzirebileceği, altını değiştirebileceği, çocuk bezi, ıslak mendil gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu, anne ile bebeğin mahremiyetinin korunabildiği ortak alanların oluşturulmaya başlandığı, Kahramanmaraş'ta 3 bebek bakım odasının hizmete alındığı bildirildi.