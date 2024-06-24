Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı... Sosyal medyada çocuk istismarına gözaltı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya mecralarında, bir kadının etkileşim uğruna bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir.

Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.