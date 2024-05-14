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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 yaşındaki kızın 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasına ilişkin davaya müdahil oldu

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Tecavüz#İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 yaşındaki kızın 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasına ilişkin davaya müdahil oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 20:38

'nın 2010 yılında İstanbul’da 13 yaşındaki bir kızın 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasına ilişkin açılan davaya müdahil olduğu öğrenildi.

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İstanbul’da 2010 yılında 13 yaşındaki A.A.’nın 15 kişi tarafından “Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj yaparak tecavüz ettiği haberlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından bilgi aldı.

Kaynaklar, olayın 13 yıl önce yaşandığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak davaya müdahil olduklarını ve mahkeme tarafından verilen karara itiraz ettiklerini, kararın istinaf aşamasında bozulması üzerine sanıkların yeniden yargılandıklarını belirtti.
Öte yandan, A.A’nın söz konusu haberlere tepkili olduğu, şu anda mutlu bir evliliği bulunduğu ve tekrar bir travma yaşamak istemediği öğrenildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Tecavüz#İstanbul

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