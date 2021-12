Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alımı yapıyor!

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 125 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

S.NO BÖLÜM ADI KONTENJAN KPSS PUAN TÜRÜ PUAN BARAJI 1 Bilgisayar Mühendisliği 15 KPSS P3 70 2 Hukuk 15 KPSS P4 70 3 Psikoloji 8 KPSS P3 70 4 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 8 KPSS P3 70 5 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 8 KPSS P3 70 6 Sosyal Hizmet 8 KPSS P3 70 7 Sosyoloji 8 KPSS P3 70 8 İktisat 10 KPSS P18 70 9 İşletme 8 KPSS P28 70 10 Kamu Yönetimi 8 KPSS P33 70 11 Uluslararası İlişkiler 8 KPSS P38 70 12 Siyaset Bilimi 8 KPSS P48 70 13 Maliye 5 KPSS P23 70 14 İstatistik 4 KPSS P12 70 15 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve

Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık 4 KPSS P10

KPSS P120 70 TOPLAM 125

1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2021) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak.

d) YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)

e) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.



2- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Adaylar başvurularını 16/12/2021-30/12/2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir bölüm için başvuru yapabilecektir

c) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur

Başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.



İlan olunur.