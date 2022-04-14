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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Berlin’de

#Derya Yanık#Berlin#DİTİB
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Berlin’de

Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DİTİB'e bağlı tarihi Şehitlik Camii ziyaretinin ardından Dosteli Yaşlılar Hasta Bakım Servisi'nin açılışına katıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Bakan Yanık, ilk ziyaretini DİTİB'e bağlı tarihi Şehitlik Camii’ne yaptı. Yanık, Şehitlik Cami yöneticileri tarafından karşılanırken, ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra cami görevlilerinden caminin tarihi hakkında bilgi alan Yanık, Osmanlı mimarisine göre inşa edilen camideki konuklarının ağırlandığı ve içerisinde küçük bir fıskiyenin yer aldığı konuk odasını gezdi. Bakan Yanık, ardından avluda bulunan ve camiye ait tarihi fotoğrafların yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Bakan Yanık, Şehitlik Camii’nin ardından Dosteli Yaşlılar Hasta Bakım Servisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Türk Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan ile MÜSİAD Berlin Başkanı Fikret Doğan yer aldı. Bakan Derya Yanık, sembolik olarak beraberindeki heyetle birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra bakım evinde kalan yaşlılarla bir süre sohbet eden Yanık’a, 83 yaşındaki Gülseren Meşeli Bakan Yanık’a kendi yazdığı şiirden bir pasaj okudu. Bakan Yanık ayrıca, Dosteli Bakım Servisi’nin işletmecisi Serpil Safiye Ergün ve Alman ortağından işletme hakkında bilgi aldı.

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Bakan Yanık'ın Berlin ziyaretine Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök'de eşlik ederken, Dosteli Yaşlılar Hasta Bakım Servisi ziyaretinin ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Almanya'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle buluşmak üzere yola çıktı.

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#Derya Yanık#Berlin#DİTİB

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