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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Verilen ceza yüreklere su serpti

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#Narin#DAVA#Karar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Verilen ceza yüreklere su serpti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 22:14

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin cinayeti davasında açıklanan karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye’nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" dedi.

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Bakan Göktaş paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gözden KaçmasınSon dakika... Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Gürana ağırlaştırılmış hapisSon dakika... Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı! Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış hapisHaberi Görüntüle

Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin’i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye’nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti.

Bu süreçte özveri ile canla başla Narin’ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum.

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#Narin#DAVA#Karar

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