Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanında yer alan bakanlık stantlarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gelenek haline gelen 'Külliye'de Ramazan' programına ailece geldiklerini ve Maher Zain konserini dinlediklerini söyledi.

'KÜLLİYE'DE RAMAZANIN TADI BAŞKA'

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem büyüklerin hem küçüklerin, ailece zaman geçirebileceği güzel bir ortam oluştuğunu kaydederek, "Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde gerçekten bütün vatandaşlarımızın kendini iyi hissedebileceği, ramazan ayını keyifle, bütün şartlarıyla, bütün iyilikleriyle yaşayacağı bir ortam oluştu. Hem büyüklerin hem küçüklerin söyleşilerle, konserlerle zaman geçirebileceği güzel bir alan var. Bugün de gerçekten ilgi oldukça fazla. Bizler de Bakanlık olarak özellikle 'Ailemiz, geleceğimiz' diyerek dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemizi tanıttık. Aynı zamanda görme engellilere yönelik beyaz baston etkinlikleri ve çocuklarımıza yönelik aile temalı farklı etkinliklerimiz var. Biz bütün vatandaşlarımızı davet etmek istiyoruz. Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka. Ramazan'ın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluşmuş" diye konuştu. (DHA)