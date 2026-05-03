Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan reklam filmine tepki: Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 22:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bosch markasının Anneler Günü reklamına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

 Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir!

Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.

Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.

Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur.

 

