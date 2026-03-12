Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

×
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 23:41

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 70'inci Oturumu kapsamında katıldığı toplantıda, İsrailli bakan söz aldığı sırada salonu terk etti.

Bakan Göktaş, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı. Burada Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrailli bakanın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı. Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.

