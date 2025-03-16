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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Mahinur Özdemir Göktaş#Ramazan
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Külliyede Ramazan etkinliklerine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 17:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Maher Zain konserine katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" programı devam ediyor.

Program kapsamında, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Maher Zain konseri düzenlendi.

İlahi ve ezgi türündeki eserleriyle dünya genelinde geniş dinleyici kitlesine sahip olan Zain, "Ya Nabi Salam Alayka", "For The Rest of My Life" ve "Medina" gibi sevilen eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Bakan Göktaş da Maher Zain konserine çocuklarıyla katılarak, ilahilere eşlik etti.

Göktaş, konserin ardından Bakanlığın "Aile Yılı" etkinlik stantlarını ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi ve etkinlik alanında çocuklarla zaman geçirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklarla bez çanta boyama etkinliğine katılan Göktaş, başka bir stantta ebru da yaptı.

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Öte yandan, konsere Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Mahinur Özdemir Göktaş#Ramazan

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